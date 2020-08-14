Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google

Это произошло после того, как компании изъяли игру Fortnite из своих магазинов.

Американский разработчик компьютерных игр Epic Games подал в суд на на Apple и Google из-за того, что они изъяли игру Fortnite из своих магазинов.

Об этом пишет ITC.ua.

Это произошло после того, как Epic запустила в Fortnite систему внутренних платежей с меньшей комиссией, чем у Apple и Google .

При выборе платежной системы Epic игроки могли экономить до 20%, так как компания решила отдавать сумму, сэкономленную при обработке платежа. В итоге 1000 V-баксов можно было купить за $7,99, а не за $9,99.

При использовании стандартных вариантов оплаты, предлагаемых Apple и Google , эти компании взимают комиссию в размере 30%, и скидка 20% не применяется. При этом Epic Games пообещали перечислить часть средств игрокам, если в будущем Apple или Google снизят свою комиссию на платежи.

Следующим шагом Epic Games стало то, что компания выпустила видео по мотивам известной рекламы Apple "1984", основанной на одноименной антиутопии Джорджа Оруэлла. Она призывает избавляться от монополии App Store, который "блокирует игру Fortnite на миллиардах устройств".

Напомним, ранее шведская компания Embracer Group через дочернюю компанию Saber Interactive приобрела украинскую студию 4A Games, создавшую популярную серию игр Metro. Сумма сделки составила 36 миллионов долларов.