Шведская компания купила украинского разработчика серии игр Metro

Шведская компания Embracer Group AB через свою дочернюю компанию Saber Interactive купила 100% доли в известной украинской-мальтийской геймдев-студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии игр Metro.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на сайт компании.

Сумма сделки - 36 млн долларов (наличными и акциями). В случае выполнения ряда обязательств разработчики получат еще 35 млн долларов в течение ближайших пяти лет.

Отмечают, что сейчас 4A Games имеет 150 сотрудников в двух студиях: в Украине и на Мальте.

"Группа Embracer и Saber Interactive - идеальные партнеры для 4A Games и для следующей фазы роста. Вместе мы сможем построить франшизу Metro и сфокусироваться на обеспечении нашей фанбазы", - говорится в сообщении.

Кроме украинской студии, Embracer Group купила еще семь студий разработчиков игр: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

Metro Exodus украинской компании 4A Games о постапокалиптической РоSSии вышла 15 февраля 2019 года. Профильные мировые издания Kotaku, PCGamer, Polygon назвали ее одной из самых ожидаемых игр года. Это - шутер от первого лица и хоррор с элементами выживания и стелс.