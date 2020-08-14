Epic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в суд

Epic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в суд

Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite, разработчиком которой является компания Epic Games. Своё решение Apple обосновала тем, что Epic Games нарушила правила платформы, добавив в своё приложение возможность оплаты внутриигровых покупок в обход сервисного сбора в размере 30 %. В ответ на это Epic Games подала в суд на Apple, обвинив компанию из Купертино в антиконкурентном поведении.

«Сегодня Epic Games пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам и предназначены для того, чтобы наш магазин был безопасен для пользователей. В результате их приложение Fortnite было удалено из магазина», — прокомментировал ситуацию представитель Apple.

«Удаление Fortnite — ещё один пример того, как Apple демонстрирует своё доминирующее положение, чтобы наложить необоснованные ограничения и незаконно сохранить свою монополию на рынке обработки платежей в приложениях на базе iOS», — говорится в заявление Epic Games.

Стоит отметить, что Epic Games бросила вызов не только Apple, но и Google. Аналогичный вариант оплаты покупок — напрямую Epic Games без сервисного сбора — появился и в версии Fortnite для Android-устройств. Игроки, которые воспользуются новой функцией, получат скидку в размере 20 % на покупку внутриигровой валюты.

Epic Games запустила в Fortnite платежи без комиссии Apple. А та удалила Fortnite из App Store. А Epic Games не растерялась и подала на Apple в суд

В Apple заявили, что Epic Games добавила в своё приложение функцию, которая не была проверена и утверждена App Review. «Они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store в отношении платежей внутри приложений, которые применяются ко всем разработчикам, публикующим свои продукты в нашем магазине», — говорится в заявлении Apple.

Вскоре после того, как Fortnite удалили из App Store, было объявлено о том, что Epic Games обжалует решение Apple в суде. «Вместо того, чтобы мириться со здоровой конкуренцией и соперничеством, Apple удалила Fortnite. Это означает, что новые пользователи не смогут загрузить приложение, а люди, которые уже сделали это, перестанут получать обновления», — сказал представитель Epic Games. Как сообщается, целью судебного разбирательства является не денежная компенсация. Epic Games намерена заставить Apple изменить свою политику, которая помогает компании оставаться монополистом на рынке платежей в приложениях для iOS.

Ещё более любопытно то, что Epic Games опубликовала в Fortnite видео, который называется «Nineteen Eighty-Fortnite» и пародирует рекламный ролик Apple 80-х годов. «Epic Games бросила вызов монополии App Store. В ответ Apple блокирует Fortnite на миллиардах устройств. Присоединяйтесь к борьбе, чтобы 2020 год не превратился в 1984», — говорится в тексте, который сопровождает данное видео.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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