Сегодняшнее обновление для The Last of Us Part II добавит возможность целиться с помощью гироскопов

Сегодняшнее обновление для The Last of Us Part II добавит возможность целиться с помощью гироскопов

На YouTube-канале портала GameXplain появился свежий ролик, посвящённый обновлению 1.05 для The Last of Us Part II. Оно выйдет сегодня, 13 августа, и добавит в игру много контента, включая режим сложности «Реализм», графические фильтры и прочее. Помимо этого, патч привнесёт в проект ещё одну особенность, которую и продемонстрировали на видео. Речь идёт о прицеливании с помощью гироскопов в контроллере DualShock 4.

Представители GameXplain получили ранний доступ к обновлению. Они показали, что в настройках появляется возможность включить прицеливание с помощью гироскопов и настроить чувствительность. После этого игроки будут наводиться на цель благодаря поворотам и наклонам контроллера. Причём такой тип управления, судя по ролику, станет дополнительной опцией: гироскопы не заменяют возможность наводиться с помощью триггера, а лишь дополняют её. Комбинированное прицеливание наверняка понравится отдельным пользователям.

Напомним: The Last of Us Part II вышла 19 июня 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4. Несмотря на все скандалы вокруг игры, она сумела разойтись тиражом 4 миллиона копий за первые три дня с момента релиза.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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