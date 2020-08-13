Охота продолжается: в Cyberpunk 2077 будут задания, напоминающие контракты на чудовищ из The Witcher 3

В The Witcher 3: Wild Hunt присутствуют задания из категории «контракты на чудовищ». Их суть заключается в выслеживании и убийстве особо сильных монстров, например, древнего лешего или беса. Как оказалось, в Cyberpunk 2077 CD Projekt RED реализовала похожие миссии. Правда, охотиться придётся уже не на чудовищ, а на людей.

Информация об упомянутых заданиях поступила от немецкого сайта GameStar, а перевод выполнил портал Altchar. Журналисты ресурса побеседовали с разработчиками из CDPR и в процессе разговора спросили о том, будут ли в Cyberpunk 2077 квесты, напоминающие контракты на чудовищ. Создатели ответили: «Да. В мире игры есть так называемые киберпсихи. [Это] люди, которые установили слишком много имплантов и сошли с ума». Именно они заменят чудовищ в грядущем творении CD Projekt RED. Правда, пока неизвестно, как и от кого Ви будет получать миссии на устранение киберпсихов.

Напомним: недавно разработчики Cyberpunk 2077 в рамках второго эпизода передачи Night City Wire представили три новых трейлера игры. В них они детально рассказали об оружии, жизненных путях и музыке.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже игра доберётся до консолей нового поколения и Google Stadia.



