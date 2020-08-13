168 часов и 226 тысяч блоков: игрок воссоздал Башню из Destiny 2 в Minecraft

Энтузиасты сооружают в Minecraft невероятные строения и иными способами реализовывают свой творческий потенциал. Недавно команда игроков показала публике, как на текущий момент выглядит самый большой город в проекте. А сейчас результатом своих трудов поделился автор YouTube-канала EetzJosh. Он соорудил в Minecraft Башню из Destiny 2, представляющую собой социальную локацию, где собираются Стражи.

На возведение упомянутого здания у энтузиаста ушло 168 часов и 226089 блоков, которые в игре выступают основным строительным материалом.

Финальный результат EetzJosh продемонстрировал в видео, которое выложил на своём канале. В нём автор перемещается по разным локациям внутри и снаружи здания. Стоит отметить, что он довольно неплохо скопировал первоисточник со всеми его лестницами, мостиками, проходами и помещениями. Интерьер получился по большей части минималистичным, хотя местами присутствуют декоративные элементы, а также лампы освещения.



