Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Недавно в британской розничной сети GAME была обнаружена позиция под названием DEP PS4 N7. ?DEP? — это депозит. ?PS4? — название платформы. А вот ?N7? уже представляет собой интерес, поскольку это обозначение лучших бойцов специальных войск Альянса в Mass Effect. Геймеры считают, что это переиздание трилогии космического ролевого шутера, и оно скоро будет анонсировано.

Пользователю Reddit удалось предзаказать эту позицию. Так он узнал, что она готовится к выходу 30 октября. Впрочем, это, вероятно, лишь заглушка, а настоящая дата релиза будет установлена уже после официального анонса. То, что геймеры правильно угадали с тем, что это переиздание трилогии Mass Effect, подтвердил инсайдер Shinobi. Он также намекнул на октябрьский релиз на форуме ResetEra после твита от поклонницы серии Лианы Рупперт (Liana Ruppert).

Пару дней назад Рупперт заявила в Twitter , что следующий месяц будет отмечен «анонсом одной исключительной игры», тем самым намекая на трилогию Mass Effect.

Next month is going to be a really good month for one particular game announcement. Let us scream and rejoice together, friends ... but not right now. pic.#twitter#.com/CI1wVxzRn3

— Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) August 10, 2020