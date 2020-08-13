Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Недавно в британской розничной сети GAME была обнаружена позиция под названием DEP PS4 N7. ?DEP? — это депозит. ?PS4? — название платформы. А вот ?N7? уже представляет собой интерес, поскольку это обозначение лучших бойцов специальных войск Альянса в Mass Effect. Геймеры считают, что это переиздание трилогии космического ролевого шутера, и оно скоро будет анонсировано.

Пользователю Reddit удалось предзаказать эту позицию. Так он узнал, что она готовится к выходу 30 октября. Впрочем, это, вероятно, лишь заглушка, а настоящая дата релиза будет установлена уже после официального анонса. То, что геймеры правильно угадали с тем, что это переиздание трилогии Mass Effect, подтвердил инсайдер Shinobi. Он также намекнул на октябрьский релиз на форуме ResetEra после твита от поклонницы серии Лианы Рупперт (Liana Ruppert).

Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Пару дней назад Рупперт заявила в Twitter, что следующий месяц будет отмечен «анонсом одной исключительной игры», тем самым намекая на трилогию Mass Effect.

Next month is going to be a really good month for one particular game announcement. Let us scream and rejoice together, friends ... but not right now. pic.#twitter#.com/CI1wVxzRn3

— Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) August 10, 2020

Shinobi ответил ей на твит эмоцией с изображением Млечного пути, что также намекает на Mass Effect.

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— Shinobi602 (@shinobi602) August 10, 2020

Сложив всё вместе, получим следующее: Electronic Arts и BioWare готовятся анонсировать переиздание трилогии Mass Effect для текущего (и, скорее всего, следующего) поколения консолей в сентябре этого года с последующим релизом в октябре.

Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

А мы пока напомним, что трилогия Mass Effect рассказывает о битве всего Млечного пути со Жнецами, древней угрозой для всех разумных существ. Капитан Шепард и его команда исследуют планеты и изучают артефакты в поисках ответов, а также влияют на отношения между народами и расами, тогда как вокруг них разворачиваются тёмные заговоры.

Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Первая Mass Effect была временным эксклюзивом Xbox 360 и вышла 20 ноября 2007 года. На ПК игра поступила в продажу 28 мая 2008-го, а до PlayStation 3 добралась 4 декабря 2012 года в составе сборника Mass Effect Trilogy. Mass Effect 3 также вышла на Nintendo Wii U.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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