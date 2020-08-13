Слухи: переиздание трилогии Mass Effect анонсируют в сентябре

Недавно в британской розничной сети GAME была обнаружена позиция под названием DEP PS4 N7. ?DEP? — это депозит. ?PS4? — название платформы. А вот ?N7? уже представляет собой интерес, поскольку это обозначение лучших бойцов специальных войск Альянса в Mass Effect. Геймеры считают, что это переиздание трилогии космического ролевого шутера, и оно скоро будет анонсировано.

Пользователю Reddit удалось предзаказать эту позицию. Так он узнал, что она готовится к выходу 30 октября. Впрочем, это, вероятно, лишь заглушка, а настоящая дата релиза будет установлена уже после официального анонса. То, что геймеры правильно угадали с тем, что это переиздание трилогии Mass Effect, подтвердил инсайдер Shinobi. Он также намекнул на октябрьский релиз на форуме ResetEra после твита от поклонницы серии Лианы Рупперт (Liana Ruppert).

Пару дней назад Рупперт заявила в Twitter , что следующий месяц будет отмечен «анонсом одной исключительной игры», тем самым намекая на трилогию Mass Effect.

Next month is going to be a really good month for one particular game announcement. Let us scream and rejoice together, friends ... but not right now. pic.#twitter#.com/CI1wVxzRn3 — Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) August 10, 2020

Shinobi ответил ей на твит эмоцией с изображением Млечного пути, что также намекает на Mass Effect.

? — Shinobi602 (@shinobi602) August 10, 2020

Сложив всё вместе, получим следующее: Electronic Arts и BioWare готовятся анонсировать переиздание трилогии Mass Effect для текущего (и, скорее всего, следующего) поколения консолей в сентябре этого года с последующим релизом в октябре.

А мы пока напомним, что трилогия Mass Effect рассказывает о битве всего Млечного пути со Жнецами, древней угрозой для всех разумных существ. Капитан Шепард и его команда исследуют планеты и изучают артефакты в поисках ответов, а также влияют на отношения между народами и расами, тогда как вокруг них разворачиваются тёмные заговоры.

Первая Mass Effect была временным эксклюзивом Xbox 360 и вышла 20 ноября 2007 года. На ПК игра поступила в продажу 28 мая 2008-го, а до PlayStation 3 добралась 4 декабря 2012 года в составе сборника Mass Effect Trilogy. Mass Effect 3 также вышла на Nintendo Wii U.



