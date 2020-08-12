«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости

«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости

Королевская битва Call of Duty: Warzone продолжает становиться всё более популярной и привлекать аудиторию. Однако идеальной игру не назовёшь, что недавно в очередной раз доказал пользователь форума Reddit под псевдонимом Webman2000. Он продемонстрировал, как благодаря досадной уязвимости был убит пользователем, который попал под карту.

Пострадавший из-за бага игрок выложил ролик под названием: «Это нужно прекратить… как такое может быть весело?». В записи показано показывается, как Webman2000, находясь на территории тюрьмы, забежал в какую-то комнату. Противники поблизости отсутствовали, но внезапно прозвучал выстрел, и пользователь получил критическое ранение. Затем послышался второй, после чего автор ролика был убит.

This has to end.. how do you find this fun? from r/CODWarzone

При просмотре видео создаётся впечатление, что стреляли откуда снизу. Это не обман зрения, а лишь демонстрация досадной уязвимости. Когда Webman2000 посмотрел повтор своей смерти со стороны убийцы, то увидел, что он находился под картой. Благодаря этому текстуры окружения у врага стали прозрачными, что позволило следить за пользователями на территории тюрьмы.

Ранее похожая ошибка присутствовала в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare, а точнее, в режиме «Наземная война». Когда Infinity Ward устранит эту уязвимость, на текущий момент неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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