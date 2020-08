«Это нужно прекратить»: игрок в Call of Duty: Warzone продемонстрировал досадную смерть из-за уязвимости

Королевская битва Call of Duty: Warzone продолжает становиться всё более популярной и привлекать аудиторию. Однако идеальной игру не назовёшь, что недавно в очередной раз доказал пользователь форума Reddit под псевдонимом Webman2000. Он продемонстрировал, как благодаря досадной уязвимости был убит пользователем, который попал под карту.

Пострадавший из-за бага игрок выложил ролик под названием: «Это нужно прекратить… как такое может быть весело?». В записи показано показывается, как Webman2000, находясь на территории тюрьмы, забежал в какую-то комнату. Противники поблизости отсутствовали, но внезапно прозвучал выстрел, и пользователь получил критическое ранение. Затем послышался второй, после чего автор ролика был убит.

This has to end.. how do you find this fun? from r/CODWarzone