Карантин на пользу. Из-за самоизоляции прибыль Nintendo выросла на 428%

Во втором квартале 2020 года японская Nintendo отчиталась о прибыли в 144,7 млрд йен ($1,4 млрд), превзойдя ожидания аналитиков. Об этом пишет CNBC.

Фото: ferra.ru

Для сравнения: в первом квартале доходы компании составили только 27,4 млрд йен ($260 тыс).

Как изменилась прибыль

Рост прибыли Nintendo на 428% — иллюстрация того, как много индустрия видеоигр выиграла от пандемии, отмечает издание. Чистый объем продаж составил 358,1 млрд йен, что на 108% больше, чем 172,1 млрд йен, которые Nintendo заработала за аналогичный период прошлого года.

Продажи популярных консолей Nintendo Switch и Switch Lite выросли примерно на 167%, до 5,68 млн единиц за квартал.

На этой неделе о таких же впечатляющих результатах отчитались Activision Blizzard и Take-Two Interactive, пишет CNBC.

Карантин на пользу

Пандемия помогла Nintendo сделать серьезный скачок в развитии, говорят аналитики. По их словам, игра в жанре симулятора жизни Animal Crossing: New Horizons, выпущенная в марте, стала хитом, поскольку люди видели в ней возможность сбежать из домов, в которых застряли.

К настоящему моменту компания продала 22,4 млн копий видеоигры, причем количество проданных единиц удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом и превысило продажи Super Smash Bros.Ultimate, которая вышла в 2018 году.

Напомним

В начале августа японская компания Sony сообщила о падении прибыли на 1% по итогам второго квартала, что стало неожиданностью для аналитиков.

Несмотря на это, в годовом исчислении продажи игр выросли на 82%, до 91 млн копий.