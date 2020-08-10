Слухи: Sony сорит деньгами, покупая эксклюзивы для PlayStation 5

Ведущий Kinda Funny Имран Хан (Imran Khan) продолжил делиться подробностями стратегии Sony Interactive Entertainment по продвижению PlayStation 5. По его словам, компания разбрасывается внушительными суммами ради эксклюзивного контента в мультиплатформенных играх. Один из примеров этого подхода мы уже знаем — Marvel’s Avengers.

На широко известном международном форуме ResetEra Имран Хан сказал, что Sony Interactive Entertainment предложила сделку абсолютно всем крупным сторонним компаниям. У кого-то она купила эксклюзивный контент, у кого-то — игры. А у кого-то и то, и другое. По его словам, Microsoft тоже собралась сделать предложения разработчикам, но оказалась не готова к уровню цен, задранных конкурентом.

Недавно YouTube-канал PlayStation опубликовал трейлер приключенческого экшена Marvel’s Avengers под названием "PlayStation Advantage" («Превосходство PlayStation», — пер.). В нём демонстрируются эксклюзивные костюмы героев, которые можно получить только на консолях PlayStation. Кроме того, не забыли авторы и об анонсированном на днях Человеке-пауке, которого получат только владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5, причём бесплатно.

Владельцы PlayStation получат в Marvel’s Avengers и другие бонусы, включая внутриигровые деньги, таблички и наряды. Как рассказал Имран Хан, слова "PlayStation Advantage" и "Console Exclusive" («Консольный эксклюзив», — пер.) мы будем видеть достаточно часто в следующие несколько лет. Не будет лишним упомянуть, что уже анонсированные Deathloop от Arkane Studios и Ghostwire: Tokyo тоже являются консольными эксклюзивами PlayStation 5.

По слухам, Sony Interactive Entertainment также купила временную эксклюзивность на японский ролевой экшен Final Fantasy XVI.



