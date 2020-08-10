Шрайер: Suicide Squad находится в разработке с конца 2016 или начала 2017 года

Шрайер: Suicide Squad находится в разработке с конца 2016 или начала 2017 года

Rocksteady Studios неожиданно анонсировала игру Suicide Squad на основе комиксов «Отряд самоубийц», куда входят некоторые злодеи вселенной DC. О проекте пока ничего достоверно не известно, но журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) немного рассказал об анонсе.

Как известно, WB Games Montreal когда-то работала над игрой по «Отряду самоубийц», но проект был отменён в конце 2016 года. Вскоре после этого Rocksteady Studios начала создание своей версии игры. Несмотря на то, что она находится в разработке уже более трёх лет, да и скорее всего остались материалы с проекта WB Games Montreal, Шраейр написал, что не стоит ожидать чего-то большего, чем тизер на DC Fandome.

В настоящее время неизвестно, как игра будет называться. Но недавно пользователи Сети обнаружили зарегистрированные домены SuicideSquadGame.com и SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com. Последний может указывать на название игры — Suicide Squad: Kill the Justice League. Оно также сочетается с официальным артом проекта (выше).

Презентация Suicide Squad состоится 22 августа в рамках фестиваля DC Fandome.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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