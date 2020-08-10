Remedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan Wake

Студия Remedy Entertainment ещё в самом приключенческом шутере Control прямо говорила о том, что игра разворачивается в одной вселенной с Alan Wake. К радости поклонников последней, предстоящее дополнение AWE, анонсированное несколько дней назад, вернёт Алана Уэйка на игровые экраны. Но это только начало создания большой вселенной, которую разработчики назвали Remedy Connected Universe.

Remedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan Wake

Control

В своём блоге Remedy Entertainment объяснила концепцию Remedy Connected Universe, хотя она и так достаточно очевидна. По словам креативного директора и сценариста Сэма Лэйка (Sam lake), несмотря на то, что каждая игра студии — это отдельная история, все они также являются «дверями» в более крупную, связанную вселенную.

«Медленно, терпеливо, за кулисами мы планировали и строили планы, чтобы сделать это реальностью. Я очень рад сообщить вам, что сейчас пришло время сделать первый конкретный шаг на этом пути и создать Remedy Connected Universe. Вы не представляете, как меня радует возможность наконец сделать это заявление, — написал Сэм Лэйк. — То, что произошло в 2010 году в Alan Wake, является одним из дел, которые расследовало Федеральное бюро из Control. Расширение AWE — это первый официальный кроссовер Remedy Connected Universe, который добавляет мифологию Alan Wake в Control».

Кроме того, Remedy уже работает над следующей игрой в той же вселенной. «Всё это только начало», — добавил Лэйк. Тут же вспоминаются последние слова Алана Уэйка в оригинальной Alan Wake: «Это не озеро. Это океан».

Remedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan Wake

Quantum Break

Возможно, будущая игра студии будет как-то связана с Quantum Break, которую Remedy Entertainment выпустила в 2016 году на ПК и Xbox One.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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