Remedy создаст новую игру во вселенной, объединяющей Control и Alan Wake

Студия Remedy Entertainment ещё в самом приключенческом шутере Control прямо говорила о том, что игра разворачивается в одной вселенной с Alan Wake. К радости поклонников последней, предстоящее дополнение AWE, анонсированное несколько дней назад, вернёт Алана Уэйка на игровые экраны. Но это только начало создания большой вселенной, которую разработчики назвали Remedy Connected Universe.

Control

В своём блоге Remedy Entertainment объяснила концепцию Remedy Connected Universe, хотя она и так достаточно очевидна. По словам креативного директора и сценариста Сэма Лэйка (Sam lake), несмотря на то, что каждая игра студии — это отдельная история, все они также являются «дверями» в более крупную, связанную вселенную.

«Медленно, терпеливо, за кулисами мы планировали и строили планы, чтобы сделать это реальностью. Я очень рад сообщить вам, что сейчас пришло время сделать первый конкретный шаг на этом пути и создать Remedy Connected Universe. Вы не представляете, как меня радует возможность наконец сделать это заявление, — написал Сэм Лэйк. — То, что произошло в 2010 году в Alan Wake, является одним из дел, которые расследовало Федеральное бюро из Control. Расширение AWE — это первый официальный кроссовер Remedy Connected Universe, который добавляет мифологию Alan Wake в Control».

Кроме того, Remedy уже работает над следующей игрой в той же вселенной. «Всё это только начало», — добавил Лэйк. Тут же вспоминаются последние слова Алана Уэйка в оригинальной Alan Wake: «Это не озеро. Это океан».

Quantum Break

Возможно, будущая игра студии будет как-то связана с Quantum Break, которую Remedy Entertainment выпустила в 2016 году на ПК и Xbox One.



