Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller

Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller

Издание IGN опубликовало 11-минутную запись игрового процесса предстоящего ролевого кооперативного шутера Outriders от компании Square Enix и студии People Can Fly, подарившей нам Painkiller, Bulletstorm и Gears of War: Judgment.

Ролик, который вы можете посмотреть ниже, демонстрирует опциональные миссии по охоте, в которой игроки сражаются за некие награды с несколькими противниками: сильными монстрами, сопровождаемыми помощниками, и рядовыми слабыми созданиями. Поскольку это RPG, у противников присутствуют полоски здоровья, цифры урона вылетают при попадании, а бить врага приходится долго. Сражения протекают на песочных руинах, в зелёных зарослях и городском пейзаже.

Действие Outriders разворачивается на планете Енох. Команда экспедиции во время поиска таинственного сигнала, который может означать надежду на будущее человечества, столкнулась с мощным энергетическим штормом, известным как Аномалия. Как оказалось, он наделяет обитателей Еноха и колонистов сверхспособностями. Вам предстоит создать своего персонажа, выбрать один из четырёх классов с уникальными навыками и отправиться в путешествие по планете.

Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller

Ранее разработчики объявили о том, что Outriders будет законченной игрой на момент выхода и предложит до 60 часов геймплея. Кроме того, People Can Fly не планирует вводить в проект PvP.

Охота на монстров: 11 минут геймплея шутера Outriders от авторов Painkiller

Outriders выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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