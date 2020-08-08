Милое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексов

Милое приключение или триллер? Авторы Bugsnax показали трейлер об охоте на багснексов

В прошлом месяце студия Young Horses (создатели Octodad: Dadliest Catch) анонсировала приключение Bugsnax, которое выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Это игра о загадочных багснексах и исчезновении исследовательницы Элизаберт Мегафиг на острове Закусок. И недавно разработчики представили новый трейлер.

В Bugsnax вы играете за журналиста, которого Элизабет пригласила на остров Закусок, чтобы заявить о величайшем открытии — багснексах, которых все очень сильно полюбили. Прибыв на место назначения, вы начинаете охотиться, кормить чудищ и распутывать таинственные загадки острова.

На острове Закусок вы повстречаетесь с Филбо Фиддлпаем, мэром Снексбурга, и попробуете узнать у пушистых чудищ об Элизаберт Мегафиг. Каждому из них есть что рассказать, но разговорить персонажей не так уж просто. Вам предстоит охотиться на багснексов с помощью широкого выбора ловушек и скармливать их чудищам — только тогда они раскроют свои тайны и даже согласятся на интервью.

Многие геймеры в Сети строят догадки по поводу того, кто на самом деле эти багснексы, безвредно ли их есть и почему они такие вкусные. В дополнение к этому существует теория, что Bugsnax — это не просто приключение с колоритными персонажами, а настоящий триллер. На это указывают концовки трейлеров. Ответы на всё это узнаем в конце этого года, когда игра поступит в продажу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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