Arkane рассказала о вариативности игрового процесса и особенностях антуража Deathloop

Режиссёр Deathloop Динга Бакаба (Dinga Bakaba) и художественный руководитель проекта Себастьян Митон (Sebastien Mitton) в новом дневнике разработки рассказали о вариативности и антураже амбициозного экшена.

Напомним, главный герой Deathloop по имени Кольт застревает во временной петле на острове Чёрный риф. Чтобы разорвать порочный круг, протагонисту необходимо убить восьмёрку идеологов, ответственных за существование цикла.

По словам Бакабы, провернуть это будет не так-то просто: во-первых, время на выполнение задачи ограничено 24 часами (затем петля сделает новый виток), а, во-вторых, каждая из целей имеет свой распорядок дня.

Миссию осложняет и то, что в качестве одного из идеологов выступает охотница Джулианна Блейк. В отличие от других целей (их контролирует искусственный интеллект), этой героиней может управлять реальный игрок.

Для достижения желаемого результата Кольту предстоит использовать особенности самой петли: «изучать привычки идеологов, знакомиться с их жизнью и выяснять, где и в какое время их можно найти».

«Вы сами определяете способ раскрытия этой, как мы её называем, детективной истории наоборот: вычислять планы своих целей, как и когда применять данные знания, действовать шумно или скрытно, какие маршруты использовать», — заверил Бакаба.

При этом каждый цикл (даже неудачный) будет помогать герою приблизиться к цели: «Просыпаясь в одном и том же дне, Кольт будет находить новые пути, узнавать секреты и становиться сильнее».

Что касается антуража, то в Arkane Studios считают Чёрный риф полноценным персонажем истории Deathloop: каждый элемент окружения работает на сюжет и игру в целом.

«Возьмите за основу остров на севере с рыбацким городком, полностью изолированным от остального мира. Добавьте остроты с помощью вдохновлённого 60-ми годами поп-арта и используйте в качестве фона дикой, безумной, бесконечной вечеринки», — описал антураж игры Митон.

Deathloop выйдет одновременно на PC и PlayStation 5 (когда именно, неизвестно), а впоследствии появится на других платформах. Ранее разработчики пообещали, что с контроллером DualSense игроки смогут «ощутить оружие в своей руке».



