Цепочка заданий, противоборства и более десятка машин — подробности ближайшего обновления GTA Online

Цепочка заданий, противоборства и более десятка машин — подробности ближайшего обновления GTA Online

Компания Rockstar Games на своём официальном сайте опубликовала подробности летнего обновления GTA Online. Оно называется Los Santos Summer Special и выйдет уже 11 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Свежий патч добавит в игру задания, разнообразные активности и более десяти образцов машин.

В сообщении от Rockstar сказано: «В южном Сан-Андреасе наступила самая знойная пора в году, и вы сможете провести эти жаркие деньки максимально весело, потому что со следующей недели в GTA Online появится целый ряд новых интересных занятий. Задания для совместного прохождения, доступные владельцам супер-яхт, захватывающие дух трассы для гонок на болидах, большая подборка транспортных средств и многое другое — этим летом каждый житель Лос-Сантоса найдёт себе развлечение по вкусу».

Цепочка заданий, противоборства и более десятка машин — подробности ближайшего обновления GTA Online

После релиза добавки владельцы супер-яхт Galaxy получат доступ к новой цепочке заданий, которую можно проходить самостоятельно или в кооперативе до четырёх человек. Миссии включают сражения на водном транспорте, погружения на глубину и прочее. Разработчики также реализовали новые бизнес-схватки, которые будут проходить в «неожиданных местах», и противоборства на территории казино-отеля Diamond.

Цепочка заданий, противоборства и более десятка машин — подробности ближайшего обновления GTA Online

Ещё патч привнесёт в игру более десяти машин, и некоторые из них можно модифицировать в мастерских Benny's. Среди добавленного транспорта присутствуют вездеходы, спорткары и гоночные болиды.

Традиционные правки и мелкие улучшения игрового процесса в контентном патче тоже будут.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецептуВидеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X
Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августаТестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа
Файтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматахФайтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматах
Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дняНемаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня
Блок рекламы


Похожие новости
Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробностиНовый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности
Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дняНемаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробностиСлухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
Подробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки ЧифаПодробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки Чифа
Видео: сражения и подробности механик космического шутера Star Wars: SquadronsВидео: сражения и подробности механик космического шутера Star Wars: Squadrons
Sony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в рукиSony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в руки
Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения цепочки основных заданийCyberpunk 2077 можно пройти без завершения цепочки основных заданий
Бывший ведущий архитектор Atari VCS подал на компанию в суд за долг в более чем $260 тысБывший ведущий архитектор Atari VCS подал на компанию в суд за долг в более чем $260 тыс
В Xbox Series X будет выделенный аппаратный ускоритель звука. Подробности — на GDC 2020 через месяцВ Xbox Series X будет выделенный аппаратный ускоритель звука. Подробности — на GDC 2020 через месяц
Слухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнееСлухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнее
Последние новости
Подгружаем последние новости