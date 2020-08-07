Цепочка заданий, противоборства и более десятка машин — подробности ближайшего обновления GTA Online

Компания Rockstar Games на своём официальном сайте опубликовала подробности летнего обновления GTA Online. Оно называется Los Santos Summer Special и выйдет уже 11 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Свежий патч добавит в игру задания, разнообразные активности и более десяти образцов машин.

В сообщении от Rockstar сказано: «В южном Сан-Андреасе наступила самая знойная пора в году, и вы сможете провести эти жаркие деньки максимально весело, потому что со следующей недели в GTA Online появится целый ряд новых интересных занятий. Задания для совместного прохождения, доступные владельцам супер-яхт, захватывающие дух трассы для гонок на болидах, большая подборка транспортных средств и многое другое — этим летом каждый житель Лос-Сантоса найдёт себе развлечение по вкусу».

После релиза добавки владельцы супер-яхт Galaxy получат доступ к новой цепочке заданий, которую можно проходить самостоятельно или в кооперативе до четырёх человек. Миссии включают сражения на водном транспорте, погружения на глубину и прочее. Разработчики также реализовали новые бизнес-схватки, которые будут проходить в «неожиданных местах», и противоборства на территории казино-отеля Diamond.

Ещё патч привнесёт в игру более десяти машин, и некоторые из них можно модифицировать в мастерских Benny's. Среди добавленного транспорта присутствуют вездеходы, спорткары и гоночные болиды.

Традиционные правки и мелкие улучшения игрового процесса в контентном патче тоже будут.



