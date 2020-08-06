146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов

146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов

Студия Mediatonic Games в официальном микроблоге своей нелепой состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout поделилась первыми успехами игры: за 24 часа проект опробовало более 1,5 млн уникальных пользователей.

Пиковое количество одновременных игроков для проекта такого масштаба у Fall Guys: Ultimate Knockout тоже внушительное: 5 августа разработчики зафиксировали более 146 тыс. человек.

Приведённая цифра касается как PC (Steam), так и PlayStation 4. В версии конкретно для цифрового магазина Valve за последние 24 часа было замечено 82 тыс. активных игроков (на момент публикации материала показатель опустился до 63 тыс.).

146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов

Разработчики признаются, что не ожидали такой популярности: из-за непрекращающегося наплыва игроков Fall Guys: Ultimate Knockout регулярно испытывает разнообразные технические проблемы.

В настоящее время Mediatonic Games занята увеличением вместительности серверов и подготовкой первого пострелизного патча. Сроки выхода заплатки, как и перечень вносимых ею изменений, пока не уточняются.

146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout представляет собой сетевую аркаду, в которой на полосе препятствий сталкиваются одновременно 60 пользователей. Дополнительный хаос в происходящее вносит комичная физическая модель.

Fall Guys: Ultimate Knockout поступила в продажу 4 августа текущего года для PC (Steam) и PlayStation 4. При этом консольная версия стала одной из двух игр августовской подборки для подписчиков сервиса PlayStation Plus.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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