146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов

Студия Mediatonic Games в официальном микроблоге своей нелепой состязательной аркады Fall Guys: Ultimate Knockout поделилась первыми успехами игры: за 24 часа проект опробовало более 1,5 млн уникальных пользователей.

Пиковое количество одновременных игроков для проекта такого масштаба у Fall Guys: Ultimate Knockout тоже внушительное: 5 августа разработчики зафиксировали более 146 тыс. человек.

Приведённая цифра касается как PC (Steam), так и PlayStation 4. В версии конкретно для цифрового магазина Valve за последние 24 часа было замечено 82 тыс. активных игроков (на момент публикации материала показатель опустился до 63 тыс.).

Разработчики признаются, что не ожидали такой популярности: из-за непрекращающегося наплыва игроков Fall Guys: Ultimate Knockout регулярно испытывает разнообразные технические проблемы.

В настоящее время Mediatonic Games занята увеличением вместительности серверов и подготовкой первого пострелизного патча. Сроки выхода заплатки, как и перечень вносимых ею изменений, пока не уточняются.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout представляет собой сетевую аркаду, в которой на полосе препятствий сталкиваются одновременно 60 пользователей. Дополнительный хаос в происходящее вносит комичная физическая модель.

Fall Guys: Ultimate Knockout поступила в продажу 4 августа текущего года для PC (Steam) и PlayStation 4. При этом консольная версия стала одной из двух игр августовской подборки для подписчиков сервиса PlayStation Plus.



