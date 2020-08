Darksiders: Genesis, Man of Medan, Final Fantasy VII HD и другие игры скоро войдут в Xbox Game Pass

Корпорация Microsoft объявила о том, что в ближайшие дни каталог Xbox Game Pass для Xbox и ПК пополнится несколькими играми, а именно: Darksiders: Genesis, It Lurks Below, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Trailmakers, UnderMine, Xeno Crisis и Final Fantasy VII HD.

6 августа: приключенческий экшен Darksiders: Genesis (Xbox). Игра рассказывает о противостоянии двух всадников Апокалипсиса и орд демонов и ангелов. Действие истории разворачивается до событий первой Darksiders. Кроме того, в игре впервые представлен четвёртый всадник, Раздор, и кооперативный геймплей.

6 августа: двухмерная ролевая игра It Lurks Below (Xbox и ПК). Мир медленно разрушается, и вы очнулись от ужасного сна. Вам предстоит копать и глубоко погружаться под землю, чтобы узнать, какое зло там скрывается. Игра предлагает создать собственного персонажа и выбрать один из нескольких классов, а также исследовать процедурно генерируемые уровни, находить предметы и сражаться с монстрами.

Darksiders: Genesis

6 августа: хоррор The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Xbox). Пятеро друзей отправляются в праздничное дайвинг-путешествие, но их настигает шторм. Поездка вскоре превращается в нечто гораздо более зловещее. Кто выживет, а кто умрёт — зависит от вас и вашего выбора. Вы также сможете поделиться своей историей с друзьями в Сети или пройти игру в совместном режиме с поддержкой до 5 человек.

6 августа: экшен Trailmakers (Xbox и ПК). Вам предстоит собрать из блоков транспортную технику, от гиперкаров и вертолётов до судов на воздушной подушке или подводных крыльях, и исследовать незнакомую планету. Игра включает в себя одиночный и совместный режимы, а также огромные карты-песочницы.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

6 августа: приключенческий роглайк-экшен с элементами ролевой игры UnderMine. Вам предстоит добывать золото, умирать, развивать своего героя, бросать вызов опасным боссам и спасать полезных персонажей, которые дадут новые улучшения. По сюжету требуется расшифровать загадочные сообщения местных жителей и раскрыть тайну того, что находится в самом сердце подземелья.

6 августа: 16-битный арена-шутер с видом сверху Xeno Crisis (Xbox и ПК). В игре вам предстоит бегать на семи отдельных уровнях и убивать тысячи разнообразных противников с помощью арсенала из десяти различных видов оружия.

13 августа: японская ролевая игра Final Fantasy VII HD. Переиздание классической JRPG, в которой экотеррористическая группировка «Лавина» и бывший солдат Клауд Страйф выступают против зловещей корпорации «Шинра», которая монополизировала добычу жизненной силы планеты — энергию Мако. Но после одного события герои будут втянуты в эпическую битву за судьбу всего мира и узнают страшную правду о прошлом.

Final Fantasy VII HD

А 14 августа каталог сервиса покинут:

Devil May Cry 5 (Xbox);

Kingdom Come: Deliverance (Xbox и ПК);

Space Hulk: Tactics (ПК);

Where the Water Tastes Like Wine (ПК);

Yoku’s Island Express (Xbox и ПК).