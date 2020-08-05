Цена игр Take-Two Interactive будет зависеть от качества и известности проекта

Цена игр Take-Two Interactive будет зависеть от качества и известности проекта

Компания Take-Two Interactive ранее объявила о том, что версия баскетбольного симулятора NBA 2K21 для консолей следующего поколения будет стоить на $10 дороже — $69,99. Подобное решение подняло немало вопросов о том, будет ли это стандартной практикой для игр PlayStation 5 и Xbox Series X. Генеральный директор Take-Two Interactive ответил по этому поводу.

По словам Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), долгое время на «передовые игры» не было повышения цен, несмотря на увеличение стоимости их производства. Генеральный директор Take-Two Interactive уверяет: повышение цен оправдано ценностью и опытом, который вы можете получить на консолях следующего поколения.

«Конечно, мы не говорим от лица всей индустрии, и индустрия, естественно, не координируется по этим вопросам, — сказал Зельник изданию GamesIndustry. — Ценообразование должно отражать качество опыта, и мы стремимся обеспечить лучший опыт в бизнесе. С нашей точки зрения, это очень скромное изменение цен, учитывая, что цены не менялись в течение очень долгого времени».

Цена игр Take-Two Interactive будет зависеть от качества и известности проекта

А во время финансового отчёта Штраус Зельник заявил, что Take-Two Interactive будет определять цену игры по её заголовку. Популярные и дорогие серии станут дороже, тогда как более маленькие проекты сохранят прежнюю стоимость. Также он подтвердил, что Grand Theft Auto V появится на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года.

Напомним, что ранее Ubisoft заверила, что не поднимет цены по крайней мере нескольких предстоящих релизов на Xbox Series X и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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