Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Корпорация Microsoft представила новый цифровой магазин Microsoft Store на Xbox. Он был полностью переработан так, чтобы стать быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем раньше. Тестирование магазина начнётся 5 августа.

Новый Microsoft Store вдвое быстрее прежнего. Он запускается менее чем за две секунды, его общая производительность тоже выросла: страницы загружаются гораздо быстрее. Дизайн магазина спроектирован так, чтобы вы могли найти в нём всё интуитивно просто: от распродажи, дополнений и подписок до нужного фильма и трейлера. Вы также сможете смотреть ролик одновременно с поиском и просмотром других страниц и легко узнавать, какие игры предпочитают ваши друзья.

Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Также изменения затронули несколько важных функций магазина:

  • список желаний: теперь вы сможете легко добавлять новые игры в свой список, быстро проверять его содержимое и следить за изменением цены товаров;
  • поиск: станет проще фильтровать результат;
  • корзина: добавлять товары в корзину, а также просматривать их до и во время покупки, станет проще;
  • покупка игр обратной совместимости: в новом магазине можно просматривать цены на игры всех поколений (Xbox One, Xbox 360, Xbox), добавлять их в список желаний или корзину.

Microsoft уделила особое внимание родительскому контролю. Просмотр содержимого магазина теперь требует вход в учётную запись. Это также поможет Microsoft подстраиваться под ваши предпочтения и показывать в первую очередь то, что вам нравится. Кроме того, корпорация улучшила фильтрацию контента для детских аккаунтов. Так, 8-летний ребёнок не увидит игры или приложения, которые не предназначены для его возраста, если вы так настроите родительский контроль.

Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности
Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Принять участие в тестировании обновлённого Microsoft Store вы сможете, присоединившись к программе Xbox Insider на официальном сайте. Дату запуска магазина для всех пользователей корпорация не озвучила.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецептуВидеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X
Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августаТестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа
Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой SteamПользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam
Файтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматахФайтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматах
Блок рекламы


Похожие новости
«Что тобой движет»: новый трейлер и открытие предзаказов Project CARS 3«Что тобой движет»: новый трейлер и открытие предзаказов Project CARS 3
Слухи: Человек-паук в Marvel\'s Avengers станет эксклюзивом PlayStationСлухи: Человек-паук в Marvel\'s Avengers станет эксклюзивом PlayStation
The Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series XThe Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series X
MechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games StoreMechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games Store
343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X
Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo SwitchСовременное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch
Sony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series XSony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series X
World of Warcraft: Shadowlands получила возрастной рейтинг для Xbox Series XWorld of Warcraft: Shadowlands получила возрастной рейтинг для Xbox Series X
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробностиСлухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
Карточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch в августе с поддержкой кроссплеяКарточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch в августе с поддержкой кроссплея
Последние новости
Подгружаем последние новости