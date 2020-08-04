Новый Microsoft Store на Xbox One станет значительно быстрее и проще в использовании — подробности

Корпорация Microsoft представила новый цифровой магазин Microsoft Store на Xbox. Он был полностью переработан так, чтобы стать быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем раньше. Тестирование магазина начнётся 5 августа.

Новый Microsoft Store вдвое быстрее прежнего. Он запускается менее чем за две секунды, его общая производительность тоже выросла: страницы загружаются гораздо быстрее. Дизайн магазина спроектирован так, чтобы вы могли найти в нём всё интуитивно просто: от распродажи, дополнений и подписок до нужного фильма и трейлера. Вы также сможете смотреть ролик одновременно с поиском и просмотром других страниц и легко узнавать, какие игры предпочитают ваши друзья.

Также изменения затронули несколько важных функций магазина:

список желаний: теперь вы сможете легко добавлять новые игры в свой список, быстро проверять его содержимое и следить за изменением цены товаров;

поиск: станет проще фильтровать результат;

корзина: добавлять товары в корзину, а также просматривать их до и во время покупки, станет проще;

покупка игр обратной совместимости: в новом магазине можно просматривать цены на игры всех поколений (Xbox One, Xbox 360, Xbox), добавлять их в список желаний или корзину.

Microsoft уделила особое внимание родительскому контролю. Просмотр содержимого магазина теперь требует вход в учётную запись. Это также поможет Microsoft подстраиваться под ваши предпочтения и показывать в первую очередь то, что вам нравится. Кроме того, корпорация улучшила фильтрацию контента для детских аккаунтов. Так, 8-летний ребёнок не увидит игры или приложения, которые не предназначены для его возраста, если вы так настроите родительский контроль.

Принять участие в тестировании обновлённого Microsoft Store вы сможете, присоединившись к программе Xbox Insider на официальном сайте. Дату запуска магазина для всех пользователей корпорация не озвучила.



