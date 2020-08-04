«Что тобой движет»: новый трейлер и открытие предзаказов Project CARS 3

«Что тобой движет»: новый трейлер и открытие предзаказов Project CARS 3

Bandai Namco Entertainment и Slightly Mad Studios опубликовали новый трейлер гоночного симулятора Project CARS, который назвали «Что тобой движет» (What Drives You, — англ.). Кроме того, стали доступны предзаказы стандартного и Deluxe-издания на всех платформах. Последнее включает в себя трёхдневный ранний доступ к симулятору и сезонный абонемент, состоящий из четырёх дополнений.

В дополнение к этому до 27 сентября будет бесплатно распространяться дополнение Ignition Pack. Оно включает в себя десять уникальных вариантов окраски, двадцать наклеек, два узора, варианта дисков и варианта шин, четыре варианта номеров и варианта гоночных номеров, а также два персонажа (мужчина и женщина) с множеством костюмов и шлемов.

Project CARS 3 предложит вам сесть за руль более двухсот шоссейных и гоночных автомобилей в стремлении вырасти из любителя в легенды. В игре будет доступно более ста сорока трасс мира, различные соревнования, детальный тюнинг машин, возможность персонализировать водителя. Кроме того, в ней вы увидите 24-часовой цикл времени суток, смену сезонов и погоды, улучшенный искусственный интеллект и несколько сетевых режимов.

«Что тобой движет»: новый трейлер и открытие предзаказов Project CARS 3

Гоночный симулятор поступит в продажу 28 августа на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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