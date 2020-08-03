Capcom рассказала о продажах своих главных игр за последние месяцы — ремейку Resident Evil 3 хвастаться оказалось нечем

Издательство Capcom в рамках презентации по итогам первого квартала текущего фискального года (с 1 апреля по 30 июня) поделилось информацией о продажах своих главных игр за отчётный период.

Одним из главных добытчиков для японской компании в указанном промежутке времени осталась Monster Hunter: World — 300 тыс. копий основной игры (16 млн всего) и 500 тыс. копий дополнения Iceborne (5,8 млн).

Менее успешно показал себя ремейк Resident Evil 3. К 30 июня по миру разошлось 2,7 млн экземпляров проекта, что лишь на 200 тыс. копий лучше результата по состоянию на конец марта.

Несмотря на внушительные цифры (почти 3 млн копий), стартовала Resident Evil 3 заметно хуже своих ближайших предшественниц. У Resident Evil 2 за девять недель с релиза было 4,2 млн, а у Resident Evil 7 — 3,5 млн.

Тем не менее благодаря вкладу обновлённой Resident Evil 3 (и не только) суммарные продажи всех частей франшизы достигли 103 млн копий. Ещё в середине июня эта цифра была на 3 млн скромнее.

Результаты основных серий Capcom по состоянию на 30 июня 2020 года выглядят следующим образом:

Resident Evil — 103 млн копий;

Monster Hunter — 64 млн копий;

Street Fighter — 45 млн копий;

Mega Man — 36 млн копий;

Devil May Cry — 22 млн копий;

Dead Rising — 14 млн копий.

Осовремененная Resident Evil 3 вышла в апреле текущего года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. В июне продюсер Питер Фабиано (Peter Fabiano) назвал игру целиком «законченным продуктом» — дополнений к проекту не предвидится.



