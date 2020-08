Сценарист сериала по The Last of Us пообещал расширить и дополнить сюжет оригинальной игры в шоу

Один из сценаристов сериала по мотивам The Last of Us Крейг Мазин (Craig Mazin) в рамках эпизода передачи Must Watch на радио BBC поделился новыми деталями грядущей экранизации.

Напомним, анонсированное в марте текущего года шоу расскажет о событиях оригинальной The Last of Us и, согласно информации The Hollywood Reporter, может затронуть сиквел.

По словам Мазина, поклонникам франшизы Naughty Dog не стоит беспокоиться о том, что создатели адаптации не понимают первоисточник или собираются кардинально трансформировать знакомую историю.

«В данном случае я тружусь с самим создателем [игры], так что те изменения, которые мы вносим, призваны заполнить пробелы в сюжете и расширить его. Не разрушить [уже придуманное разработчиками], а, скорее, усилить», — объяснил Мазин.

Крейг Мазин

При этом история сериала уже распланирована, и Мазин с Нилом Дракманном (Neil Druckmann) занимаются интеграцией созданных специально для шоу сцен в канву игровых событий.

Мазин предвкушает реакцию сообщества: «Для меня это словно сбывшаяся мечта. [Вместе с этим] я немного боюсь из-за силы связанных с этой игрой эмоций. Думаю спрятаться на какое-то время в бункере, потому что всем не угодишь».

Сроков премьеры у сериала по мотивам The Last of Us пока нет, зато есть композитор — Густаво Сантаолалья (Gustavo Santaolalla) — и режиссёр. Йохан Ренк (Johan Renck) снимет как минимум пилотный (первый) эпизод грядущего шоу.