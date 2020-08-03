Слухи: Человек-паук в Marvel\'s Avengers станет эксклюзивом PlayStation

Недавно Square Enix объявила о том, что Хоукай присоединится к Marvel’s Avengers в качестве дополнительного персонажа после выхода игры. Поклонники уже представляют, кого разработчики могут добавить ещё, и Человек-паук, безусловно, одно из самых популярных желаний. И, возможно, дружелюбный сосед действительно появится в предстоящем экшене, но не для всех. Крупный онлайн-магазин Base.com на странице Marvel’s Avengers указал: «Играйте за Человек-паука эксклюзивно на PlayStation 4». Заявление уже было удалено, но его можно найти в веб-архиве.

Слухи: Человек-паук в Marvel\'s Avengers станет эксклюзивом PlayStation

Marvel\'s Spider-Man

Эксклюзивность Человека-паука в Marvel’s Avengers только для пользователей PlayStation 4 имеет смысл. Sony владеет правами на героя в киноиндустрии, а также тесно сотрудничает с Marvel в создании приключенческого экшена Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и полноценного продолжения о Питере Паркере. Вопрос в том, пойдёт ли Square Enix на такой рискованный шаг? В конце концов, от Marvel’s Avengers и так не все в восторге.

Саму игру все смогут опробовать уже во второй половине августа — открытое тестирование Marvel’s Avengers пройдёт с 21 по 23 августа для всех платформ. Однако пользователи PlayStation получат к нему доступ раньше других: с 14 по 16 августа.

Marvel’s Avengers расскажет о распаде команды Мстителей после сокрушительного поражения против Таскмастера. Юная супергероиня Мисс Марвел (она же Камала Хан) попробует снова собрать их вместе, чтобы отразить новую угрозу — МОДОКа, который хочет избавить мир от суперсил. Среди доступных с релиза героев: Мисс Марвел, Халк, Чёрная вдова, Тор, Железный человек и Капитан Америка.

Приключенческий экшен поступит в продажу 4 сентября 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а также выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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