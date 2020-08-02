Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа

Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа

Студия 343 Industries в официальном блоге Halo подтвердила, что тестирование ПК-версии шутера Halo 3: ODST начнётся в первой половине этого месяца. Как сообщил разработчик, игроки смогут опробовать миссии кампании и многопользовательские арены.

Действие Halo 3: ODST разворачивается одновременно с событиями Halo 2, в 2552 году. Ковенант вторгся на Землю, а вам предстоит взять на себя роль солдата ODST по прозвищу Новичок, отыскать товарищей в Нью-Момбасе и отбить нападение инопланетян. Те, кто подписались на программу Halo Insider, смогут принять участие в тестировании следующих миссий кампании: Mombasa Streets, Tayari Plaza, Uplift Reserve, NMPD HQ, Data Hive и Coastal Highway.

Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа

Особенностью мультиплеера Halo 3: ODST является режим Firefight, в котором игроки сражаются с волнами ИИ-противников, чтобы набрать очки и выжить как можно дольше. Предстоящее тестирование включит в себя следующие карты: Crater (Night), Rally (Night), Crater, Lost Platoon, Windward, Chasm Ten и Last Exit. Кроме того, игроки смогут настроить внешний вид своего спартанца и получат доступ к режиму «Театр».

Заявленная цель тестирования: собрать отзывы, проверить системы распространения и работу режима Firefight, а также убедиться, что остальные элементы Halo 3: ODST функционируют правильно.

Halo 3: ODST вышла на Xbox 360 в 2009 году, а на Xbox One появилась в 2015-м. ПК-версия должна поступить в продажу в ближайшее время в рамках Halo: The Master Chief Collection.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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