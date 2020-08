The Initiative: трассировка лучей может изменить не только графику, но и геймплей игр на PS5 и Xbox Series X

PlayStation 5 и Xbox Series X будут обладать мощным железом и SSD, что позволит избавиться от видимых загрузок. В новой Ratchet and Clank: Rift Apart, например, герои смогут бесшовно перемещаться между мирами, а в хорроре The Medium весь игровой процесс завязан на одновременных действиях в двух измерениях. Но кроме этого новые консоли будут поддерживать технологию трассировки лучей. Старший инженер геймплея в студии The Initiative Франциско Айза Гарсиа (Francisco Aisa Garcia) рассказал, как это может отразиться на играх.

Гарсиа рассказал изданию GamingBolt, что на Xbox Series X и PlayStation 5 мы увидим инновации повсюду, а полного потенциала трассировки лучей индустрия ещё не достигла, поскольку ранее команды не пытались создавать миры исключительно вокруг этой технологии. «А в новом поколении она будет повсеместна, — добавил он. — Команды будут работать над поддержкой технологии трассировки лучей и её использованием. И я совершенно уверен, что мы дойдём до того, чего не ожидаем».

В дальнейшем обсуждении разработчик поделился своими мыслями насчёт того, как трассировка лучей может влиять на сам игровой процесс. Например, искусственный интеллект сможет реагировать на отражения, которые с рейтрейсингом выйдут на новый уровень. Потенциально, это может изменить подход к стелсу в играх. «Это то, что вы можете теперь включить в свой дизайн, о чём мы даже не думали раньше», — сказал Гарсиа.

Ни дата выхода, ни стоимость PlayStation 5 и Xbox Series X ещё не были объявлены, но они появятся в продаже осенью этого года.