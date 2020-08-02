MechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games Store

MechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games Store

Компания Epic Games не спешит анонсировать модификации в цифровом магазине Epic Games Store, но это сделала за неё студия Piranha Games. Разработчик объявил, что пользователи EGS могут опробовать моды MechWarrior 5: Mercenaries в тестовом режиме.

Пока что в Epic Games Store доступно 17 модификаций MechWarrior 5: Mercenaries. Самой популярной по загрузкам на текущий момент является MW5: Mercs Reloaded от My Team Navid A1. Она добавляет в лабораторию глубокую настройку вашего меха, а также новые виды двигателей, турелей, брони, модулей для улучшения рук и ног, сенсоров, термальной оптики и многое другое.

Также примечательна модификация MechCommander Mercenaries от MCM Team, которая превращает игру в стратегию в реальном времени. Она пока ещё находится в разработке, но вы уже можете сыграть в основную кампанию и процедурно сгенерированные миссии.

MercTech от MagnumForceGB вносит комплексное изменение основных механик MechWarrior 5: Mercenaries, связанных с мехами и лабораторией, а также добавляет множество нового оружия, снаряжения и функций на основе традиционных систем и правил BattleTech.

MechWarrior 5: Mercenaries стала первой игрой с поддержкой модификаций в Epic Games Store

С остальными модификациями вы можете ознакомиться на соответствующей странице Epic Games Store. Шутер MechWarrior 5: Mercenaries вышел на ПК 10 декабря 2019 года эксклюзивно в Epic Games Store, но в мае этого года стал доступен в каталоге сервиса Xbox Game Pass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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