Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня

Xbox Game Studios и студия Obsidian Entertainment объявили о том, что в первые 48 часов с выхода выживалки Grounded в ранний доступ проект преодолел отметку в 1 миллион игроков на Xbox One и ПК.

Grounded представляет собой выживалку, в которой игроки, став уменьшенными детьми, исследуют таинственный задний двор, сражаются с гигантскими пауками, собирают уйму полезных материалов и возводят различные постройки. Разработкой проекта занимается маленькая команда из 13 человек. Они выпустили раннюю версию игры в Steam и Microsoft Store 28 июля, которая уже собрала свыше 1 миллиона геймеров на двух платформах. В связи с этим студия Obsidian Entertainment рассказала об ещё одной новости: обновления в Grounded будут каждый месяц.

Grounded has reached 1 MILLION players in the first 48 hours! Thank you everyone! YOU are the reason we are having as much as we are, and without you we wouldn't be here!

To show his thanks, Grounded's Game Director, Adam Brennecke, has a special message: pic.twitter.com/zYoucNfRmm

— Grounded (@GroundedTheGame) July 31, 2020