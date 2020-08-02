Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня

Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня

Xbox Game Studios и студия Obsidian Entertainment объявили о том, что в первые 48 часов с выхода выживалки Grounded в ранний доступ проект преодолел отметку в 1 миллион игроков на Xbox One и ПК.

Grounded представляет собой выживалку, в которой игроки, став уменьшенными детьми, исследуют таинственный задний двор, сражаются с гигантскими пауками, собирают уйму полезных материалов и возводят различные постройки. Разработкой проекта занимается маленькая команда из 13 человек. Они выпустили раннюю версию игры в Steam и Microsoft Store 28 июля, которая уже собрала свыше 1 миллиона геймеров на двух платформах. В связи с этим студия Obsidian Entertainment рассказала об ещё одной новости: обновления в Grounded будут каждый месяц.

Grounded has reached 1 MILLION players in the first 48 hours! Thank you everyone! YOU are the reason we are having as much as we are, and without you we wouldn't be here!
To show his thanks, Grounded's Game Director, Adam Brennecke, has a special message: pic.twitter.com/zYoucNfRmm

— Grounded (@GroundedTheGame) July 31, 2020

Начиная с 27 августа Obsidian Entertainment будет выпускать ежемесячные крупные обновления вместе с исправлениями. Так разработчик хочет обеспечить постоянный приток свежего контента и улучшать качество проекта на регулярной основе. О том, когда выйдет полная версия Grounded, Obsidian Entertainment пишет в Steam: «когда-то в 2021 году».

Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня

Напомним, что Grounded доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass на ПК и Xbox One без дополнительной платы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой SteamПользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam
Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase StartopiaВидео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia
Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецептуВидеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X
JRPG Eiyuden Chronicles: Hundered Heroes собрала $509 тысяч на Kickstarter менее чем за два часаJRPG Eiyuden Chronicles: Hundered Heroes собрала $509 тысяч на Kickstarter менее чем за два часа
Блок рекламы


Похожие новости
Видеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецептуВидеоигра в США впервые одобрена как лекарство по рецепту
От огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в GroundedОт огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в Grounded
Sony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в рукиSony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в руки
Украинский геймерский стартап DMarket привлек $6,5 миллиона инвестицийУкраинский геймерский стартап DMarket привлек $6,5 миллиона инвестиций
Бывший ведущий архитектор Atari VCS подал на компанию в суд за долг в более чем $260 тысБывший ведущий архитектор Atari VCS подал на компанию в суд за долг в более чем $260 тыс
Слухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнееСлухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнее
В Dota 2 начали массово банить токсичных игроков: им отключают доступ на 19 лет
Na’Vi запускают обучающий буткемп по CS:GO. Лучших игроков возьмут в юношеский состав NAVI.Junior
Apple впервые за 11 лет издала игру. Это бесплатная аркада про Уоррена БаффетаApple впервые за 11 лет издала игру. Это бесплатная аркада про Уоррена Баффета
К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4
Последние новости
Подгружаем последние новости