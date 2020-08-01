343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X

343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X

Издательство Microsoft и компания-разработчик 343 Industries подтвердили циркулировавшие слухи о наличии в Halo Infinite бесплатного многопользовательского режима, а также поддержи работы на будущей консоли Xbox Series X с частотой 120 кадров/с.

В официальной учётной записи Halo в Твиттере было написано: «Halo — для всех. Мы можем подтвердить бесплатный многопользовательский режим и поддержку 120 кадров/с на Xbox Series X. Дополнительными подробностями мы поделимся позже».

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

Halo (@Halo) July 31, 2020

Стоит отметить, что немного раньше ирландский магазин Smyths сообщил эту информацию на странице, посвящённой Xbox Series X: «Легендарная серия Halo возвращается и приложит самую масштабную из всех кампаний о Мастере Чифе наряду с потрясающим бесплатным многопользовательским окружением. Наслаждайтесь скоростью до 120 кадров/с, значительно сокращённым временем загрузки и максимально бесшовным игровым процессом на Xbox Series X».

343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X

О бесплатном мультиплеере написал ранее и Windows Central со ссылкой на своих информаторов, приведя в пример серию Call of Duty, в которой королевская битва Warzone доступна без покупки основной игры. Видимо, Microsoft решила больше не скрывать эту информацию.

343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X

Halo Infinite выйдет для Xbox Series X, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store ближе к концу года. Шутер также будет доступен через Xbox Game Pass. Сюжетная кампания описывается такими словами: «Когда надежда утрачена и судьба человечества висит на волоске, Мастер Чиф готов противостоять самому безжалостному врагу, с которым он когда-либо сталкивался. Ощутите себя в доспехах величайшего героя человечества, погрузитесь в эпическое приключение и, наконец, оцените масштаб самого кольца Halo».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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