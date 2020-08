343 Industries подтвердила бесплатный мультиплеер и 120 к/с в Halo Infinite на Xbox Series X

Издательство Microsoft и компания-разработчик 343 Industries подтвердили циркулировавшие слухи о наличии в Halo Infinite бесплатного многопользовательского режима, а также поддержи работы на будущей консоли Xbox Series X с частотой 120 кадров/с.

В официальной учётной записи Halo в Твиттере было написано: «Halo — для всех. Мы можем подтвердить бесплатный многопользовательский режим и поддержку 120 кадров/с на Xbox Series X. Дополнительными подробностями мы поделимся позже».

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020