Файтинг Guilty Gear: Strive выйдет весной 2021 на PS5, PS4, ПК и аркадных автоматах

Японская студия Arc System Works в мае сообщила о переносе из-за COVID-19 премьеры своего файтинга Guilty Gear: Strive с конца текущего года на начало следующего. К счастью, задержка имеет и некоторые плюсы: помимо PlayStation 4 и аркадных автоматов проект также выйдет весной 2021 года на PlayStation 5 и ПК.

Об этом заявили разработчики, показав заодно свежий трейлер, в котором демонстрируется графика, стилизованная под рисовку, а также элементы рисованной анимации. Трейлер обещает возвращение известного персонажа Лео Уайтфэнга и появление совершенно нового бойца — Нагориюки.

Лео Уайтфэнг является одним из трёх королей Союзного королевства Иллирии и отвечает за управление Европой, Ближним Востоком и Океанией. Он также является опытным воином и отличается безжалостным боевым стилем.

В свою очередь Нагориюки — новый персонаж вселенной Guilty Gear. Это вампир с множеством уникальных и мощных способностей, умело владеющий огромным мечом и наносящий сокрушительные удары по своим врагам. Обоих бойцов можно лицезреть в представленном ролике. Следующего нового игрового персонажа разработчики обещают объявить в начале октября.

В Arc System Works называют Guilty Gear: Strive «полной реконструкцией серии», обещая файтинг нового уровня со значительными улучшениями игрового процесса и дизайна. Ролик заставляет поверить, что это действительно так. Издателем проекта выступает Bandai Namco Entertainment, которая ранее уже сотрудничала с Arc System Works в Dragon Ball FighterZ.



