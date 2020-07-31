Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam

Компания NVIDIA объявила о появлении новой функции в облачном сервисе GeForce NOW, которая облегчит жизнь пользователям Steam с большой библиотекой — теперь служба сама сканирует и добавляет в библиотеку доступные игры.

Теперь пользователи могут синхронизировать свои библиотеки Steam с GeForce NOW, выбрав «Настройки» > «Синхронизация игр». Эта функция будет определять продукты в вашей библиотеке цифровой площадки Valve, которые поддерживаются потоковым сервисом NVIDIA, и автоматически добавлять их в вашу библиотеку в приложении.

Кроме того, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege теперь поддерживает NVIDIA Highlights в GeForce NOW — она автоматически записывает интересные моменты, которые определяет с помощью искусственного интеллекта. Также компания заключила партнёрское соглашение с ASUS и представила новый роутер RT-AX86U, который «гарантирует», что до 90 % пропускной способности Wi-Fi будет выделено для игр.

В дополнение к этому, каталог GeForce NOW снова расширился. Теперь в нём на 11 игр больше:

Blightbound;

Hellpoint;

Dead Age 2;

Far Cry 3;

For The King;

Life is Strange: Before the Storm;

Magic: the Gathering Arena;

South Park: The Stick of Truth;

Stationeers;

This War of Mine;

Warface.



