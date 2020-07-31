Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam

Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam

Компания NVIDIA объявила о появлении новой функции в облачном сервисе GeForce NOW, которая облегчит жизнь пользователям Steam с большой библиотекой — теперь служба сама сканирует и добавляет в библиотеку доступные игры.

Теперь пользователи могут синхронизировать свои библиотеки Steam с GeForce NOW, выбрав «Настройки» > «Синхронизация игр». Эта функция будет определять продукты в вашей библиотеке цифровой площадки Valve, которые поддерживаются потоковым сервисом NVIDIA, и автоматически добавлять их в вашу библиотеку в приложении.

Пользователи GeForce NOW теперь могут синхронизировать игры с библиотекой Steam

Кроме того, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege теперь поддерживает NVIDIA Highlights в GeForce NOW — она автоматически записывает интересные моменты, которые определяет с помощью искусственного интеллекта. Также компания заключила партнёрское соглашение с ASUS и представила новый роутер RT-AX86U, который «гарантирует», что до 90 % пропускной способности Wi-Fi будет выделено для игр.

В дополнение к этому, каталог GeForce NOW снова расширился. Теперь в нём на 11 игр больше:

  • Blightbound;
  • Hellpoint;
  • Dead Age 2;
  • Far Cry 3;
  • For The King;
  • Life is Strange: Before the Storm;
  • Magic: the Gathering Arena;
  • South Park: The Stick of Truth;
  • Stationeers;
  • This War of Mine;
  • Warface.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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