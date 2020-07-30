От огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в Grounded

В связи с выходом симулятора выживания Grounded от Obsidian Entertainment в раннем доступе Steam и Xbox Game Preview журналисты портала Eurogamer решили показать работу обещанного режима для людей, страдающих от арахнофобии.

Напомним, в Grounded игроки принимают на себя роль сильно уменьшенных в размере детей. В таком виде опасность для героев представляют даже насекомые и членистоногие, включая пауков.

Как выяснилось, опция для арахнофобов в Grounded предполагает шесть положений: в нулевом паук выглядит надлежащим образом, а в пятом принимает вид левитирующей головы с туловищем.

Соответствующий ползунок находится в настройках игры и доступен в любой момент. Менее опасными пауков в Grounded отсутствие ножек или хелицер не делает — все изменения исключительно внешние.

Grounded — не единственная игра, разработчики которой решили позаботиться об арахнофобах. Схожая механика присутствует и в Satisfactory, однако там пауков целиком заменяют изображения кошек.

Впрочем, у команды из Obsidian Entertainment ещё есть время добавить подобную опцию в проект: пока Grounded находится в программе раннего доступа на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One. Премьера финальной версии ожидается в 2021 году.

На указанных платформах Grounded стала доступна для покупки 28 июля. В день релиза симулятор выживания возглавил рейтинг продаж Steam и привлёк более 12 тыс. одновременных игроков.



