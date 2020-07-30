От огромного паука до левитирующей головы с туловищем: журналисты показали работу режима для арахнофобов в Grounded
В связи с выходом симулятора выживания Grounded от Obsidian Entertainment в раннем доступе Steam и Xbox Game Preview журналисты портала Eurogamer решили показать работу обещанного режима для людей, страдающих от арахнофобии.
Напомним, в Grounded игроки принимают на себя роль сильно уменьшенных в размере детей. В таком виде опасность для героев представляют даже насекомые и членистоногие, включая пауков.
Как выяснилось, опция для арахнофобов в Grounded предполагает шесть положений: в нулевом паук выглядит надлежащим образом, а в пятом принимает вид левитирующей головы с туловищем.
Соответствующий ползунок находится в настройках игры и доступен в любой момент. Менее опасными пауков в Grounded отсутствие ножек или хелицер не делает — все изменения исключительно внешние.
Grounded — не единственная игра, разработчики которой решили позаботиться об арахнофобах. Схожая механика присутствует и в Satisfactory, однако там пауков целиком заменяют изображения кошек.
Впрочем, у команды из Obsidian Entertainment ещё есть время добавить подобную опцию в проект: пока Grounded находится в программе раннего доступа на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One. Премьера финальной версии ожидается в 2021 году.
На указанных платформах Grounded стала доступна для покупки 28 июля. В день релиза симулятор выживания возглавил рейтинг продаж Steam и привлёк более 12 тыс. одновременных игроков.