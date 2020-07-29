Разработчик WRC 9 проговорился о функции Activities в PlayStation 5, которая позволит мгновенно начать игру

Несколько месяцев назад Марк Серни (Mark Cerny) упомянул возможность PlayStation 5 предоставлять мгновенный доступ к определённым компонентам игр. Теперь, благодаря разработчику гоночного симулятора WRC 9, стало известно название функции и её практическое применение.

Как сообщила GameReactor Spain в уже удалённой статье, во время презентации WRC 9 руководитель разработки игры Алан Жарно (Alan Jarniou) и менеджер продукта Себастьен Ваксин (Sebastien Waxin) рассказали, что функция будет называться Activities. Благодаря скорости носителя SSD игроки смогут мгновенно начать гонку прямо из меню PlayStation 5. Также будут доступны и другие части проекта.

Примечательно, что WRC 9 на PlayStation 5 будет воспроизводиться в нативном разрешении 4K с частотой не менее 60 кадров/с, улучшенной физикой и симуляцией, а также текстурами высокого разрешения.

PlayStation 5 предложит своим пользователям очень быстрые загрузки. Но Sony хочет пойти дальше и в принципе избавить игроков от лишних действий. Функция Activities как раз этому служит. Она будет работать как в одиночных, так и многопользовательских играх. Например, вы мгновенно сможете скакнуть в матч, поскольку проект будет держать консоль в курсе того, какие серверы свободны. Конечно же, эта возможность будет доступны только если разработчики захотят её поддерживать.

PlayStation 5 выйдет осенью этого года ближе к предновогоднему сезону.



