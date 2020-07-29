Римлянам снова не поздоровится: анонсирован экшен Asterix & Obelix XXL Romastered

Римлянам снова не поздоровится: анонсирован экшен Asterix & Obelix XXL Romastered

Компания Microids и студия OSome анонсировали экшен Asterix & Obelix XXL Romastered. Это обновлённая версия вышедшей в 2004 году Asterix & Obelix XXL, которую планируется выпустить на ПК, Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation 4.

Asterix & Obelix XXL Romastered предложит современную графику и опцию переключения между новым и оригинальным изображением. Кроме того, игроков ждут новые режимы, механики, камера и некоторые переработанные с нуля анимации. Поклонники будут рады узнать, что исходное озвучение в ремастере будет сохранено.

По сюжету игры Астерикс и Обеликс возвращались с охоты на кабанов и увидели пылающую в огне родную деревню. Римляне снова нанесли удар, да ещё и друзья пропали без вести. Так что два героя и их собака Идефикс отправились в путешествие, чтобы вызволить из плена жителей деревни.

Asterix & Obelix XXL Romastered поступит в продажу 22 октября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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