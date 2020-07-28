Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа. Однако компания Analogue не выпустит консоль до мая 2021 года. Она обвиняет в этом проблему с цепочками поставки из-за пандемии коронавируса.

Вы сможете предзаказать Analogue Pocket за $200. Отдельная док-станция для подключения к ТВ обойдётся в $100. Так, стоимость консоли равна Nintendo Switch. Но Analogue делает всё возможное, чтобы оправдать цену.

Напомним, что Analogue Pocket сможет воспроизводить все игры, вышедшие на Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance в разрешении 1600?1400 точек. Это в 10 раз больше разрешения оригинального экрана Game Boy. Analogue уверяет, что консоль сможет масштабировать старые игры на новом экране так, чтобы они выглядели чётче. Дисплей также поддерживает переменную частоту обновления, что должно минимизировать разрывы изображения и другие графические артефакты.

Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Analogue Pocket также предложит режим оригинального дисплея — имитацию экрана Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. Кроме того, компания Analogue планирует выпустить адаптеры для картриджей Game Gear, Neo Geo Pocket Color и Atari Lynx. Игры этих систем также получат режим оригинального дисплея.

Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

По заявлению производителя, батарея Analogue Pocket продержится более шести часов. К тому же у системы есть спящий режим, который увеличит время её работы. Также консоль поставляется с программным обеспечением для создания музыки Nanoloop, что может превратить её в популярный инструмент среди диджеев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase StartopiaВидео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia
Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрииРуководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии
Видео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/сВидео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/с
Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of SeasonsОбъявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons
Desperados III получила бесплатное дополнение с новыми материаламиDesperados III получила бесплатное дополнение с новыми материалами
Блок рекламы


Похожие новости
Карточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch в августе с поддержкой кроссплеяКарточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch в августе с поддержкой кроссплея
Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрииРуководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии
Луна, финальный босс и повышение цены: PC-версия Risk of Rain 2 выйдет из раннего доступа 11 августаЛуна, финальный босс и повышение цены: PC-версия Risk of Rain 2 выйдет из раннего доступа 11 августа
Слухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях XboxСлухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях Xbox
Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo SwitchВидео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch
Atari VCS наконец-то стала доступна для предзаказа: выпуск состоится уже этой осеньюAtari VCS наконец-то стала доступна для предзаказа: выпуск состоится уже этой осенью
В США наблюдается большой рост продаж консолей, и Switch по-прежнему лидируетВ США наблюдается большой рост продаж консолей, и Switch по-прежнему лидирует
Новая Nintendo Switch, возможно, получит процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNAНовая Nintendo Switch, возможно, получит процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNA
Nintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртомNintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртом
Nintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в ЯпонииNintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в Японии
Последние новости
Подгружаем последние новости