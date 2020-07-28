Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch

Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа. Однако компания Analogue не выпустит консоль до мая 2021 года. Она обвиняет в этом проблему с цепочками поставки из-за пандемии коронавируса.

Вы сможете предзаказать Analogue Pocket за $200. Отдельная док-станция для подключения к ТВ обойдётся в $100. Так, стоимость консоли равна Nintendo Switch. Но Analogue делает всё возможное, чтобы оправдать цену.

Напомним, что Analogue Pocket сможет воспроизводить все игры, вышедшие на Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance в разрешении 1600?1400 точек. Это в 10 раз больше разрешения оригинального экрана Game Boy. Analogue уверяет, что консоль сможет масштабировать старые игры на новом экране так, чтобы они выглядели чётче. Дисплей также поддерживает переменную частоту обновления, что должно минимизировать разрывы изображения и другие графические артефакты.

Analogue Pocket также предложит режим оригинального дисплея — имитацию экрана Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. Кроме того, компания Analogue планирует выпустить адаптеры для картриджей Game Gear, Neo Geo Pocket Color и Atari Lynx. Игры этих систем также получат режим оригинального дисплея.

По заявлению производителя, батарея Analogue Pocket продержится более шести часов. К тому же у системы есть спящий режим, который увеличит время её работы. Также консоль поставляется с программным обеспечением для создания музыки Nanoloop, что может превратить её в популярный инструмент среди диджеев.



