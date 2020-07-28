JRPG Eiyuden Chronicles: Hundered Heroes собрала $509 тысяч на Kickstarter менее чем за два часа

JRPG Eiyuden Chronicles: Hundered Heroes собрала $509 тысяч на Kickstarter менее чем за два часа

Студия Rabbit & Bear Studios сегодня запустила Kickstarter-кампанию японской ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes от создателей серии Suikoden Ёситаки Мураямы (Yoshitaka Murayama) и Дзюнко Кавано (Junko Kawano). И менее чем за два часа команда собрала запрашиваемые $509 713. Возможно, игра достигла бы этой цели даже раньше, но вскоре после начала кампании сайт Kickstarter упал.

Впереди ещё 31 день кампании. Разработчики представили план того, на что пойдут дополнительные деньги. Если Rabbit & Bear Studios сможет собрать $750 тысяч, то в Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes появится Fortress Mode, а при достижении $1 миллиона проект выйдет на консолях, включая PlayStation 5 и Xbox Series X. На момент написания новости разработчикам уже пожертвовали свыше $730 тысяч.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет на ПК в 2022 году. Действие игры разворачивается в Аллраане, мире народов с различными культурами и ценностями, где живут обычные люди, зверлюди, эльфы и пустынные люди. Они сражались между собой за магические предметы, известные как рунические линзы.

Сюжет игры рассказывает о том, как Галдейская империя вытеснила другие народы и открыла технологию, усиливающую магию рунических линз. Теперь она обыскивает континент на предмет артефакта, который ещё больше расширит её власть. В одной из таких экспедиций молодой и одарённый имперский офицер Кеслинг и мальчик из уединённой деревни по имени Нова встречаются и становятся друзьями. Однако поворот судьбы втянет их в огонь войны и заставит пересмотреть свои взгляды на то, что считали истиной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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