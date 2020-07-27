World of Warcraft: Shadowlands получила возрастной рейтинг для Xbox Series X

В базе данных Министерства юстиции Бразилии появился возрастной рейтинг World of Warcraft: Shadowlands. Игра была рекомендована для лиц старше 12 лет. Примечательно, что среди платформ присутствует не только ПК, но и Xbox Series X. При этом Blizzard не анонсировала WoW: Shadowlands для консолей.

Возможно, запись попала в базу данных по ошибке, потому что на странице основной игры и остальных дополнений платформа Microsoft не фигурирует. Activision Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее разработчики заявили о добавлении в игру управления при помощи геймпадов. Авторы аргументировали решение тем, что это сделает MMORPG более доступной для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, датамайнеры нашли в файлах игры упоминания PlayStation 4 и PlayStation 5, но публично об адаптации проекта для консолей не объявлялось.

Shadowlands планируют выпустить до конца года. В апреле разработчики начали рассылку приглашений на альфа-тестирование.



