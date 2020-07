Люблю запах напалма поутру: в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone читеров ждёт волна банов

Студия Infinity Ward продолжает бороться с читерами в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Грядёт новая волна банов, и разработчик рассказал, каким пользователям стоит ожидать блокировки учётной записи.

Infinity Ward уточнила, что блокировку получат те, кто вмешивается в игровые данные или пользуется сервисами, которые это делают. «Пожалуйста, не пользуйтесь неавторизированными сторонними приложениями для модификаций или взлома. Это включает в себя такие инструменты, как hex-редакторы, с помощью которых вы экипируете предметы, которых у вас нет. Мы определяем это как читерство и этому нет места в нашей игре. Это серьёзное нарушение и вы рискуете потерять свою учётную запись», — написала студия.

В список запрещённых приложений также входят аимботы, воллхаки, трейнеры, взлом статистики, текстур и таблицы лидеров, различные способы получения нового снаряжения, предметов и комплектов или любое другое программное обеспечение, которое модифицирует игровые данные или память. «Не делайте этого. Это может привести к бану», — добавила Infinity Ward.

Ранее Infinity Ward объявила о блокировке более 70 тысяч учётных записей игроков Call of Duty: Warzone к середине апреля.

Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone доступны на ПК, Xbox One и PlayStation 4.