Местные Геральт и Лютик: в бета-версии WoW: Shadowlands нашли отсылку к играм The Witcher и сериалу «Ведьмак»

Местные Геральт и Лютик: в бета-версии WoW: Shadowlands нашли отсылку к играм The Witcher и сериалу «Ведьмак»

Несколько недель назад стартовало закрытое бета-тестирование World of Warcraft: Shadowlands. Пользователи успели ознакомиться с грядущим аддоном и нашли в нём любопытную отсылку к игровой серии The Witcher от CD Projekt RED и сериалу «Ведьмак» от Netflix.

Как передаёт портал PCGamesN со ссылкой на немецкий первоисточник, в локации Арденвельд, появившейся в Shadowlands, можно найти двух неигровых персонажей — Зимнего Волка (Winter Wolf) и барда Нарцисса (Daffodil). Это явный намёк на Геральта из Ривии по прозвищу Белый Волк и Лютика. Первый выдаёт побочную миссию, предусматривающую охоту на монстра. Когда игрок берётся за задание, Нарцисс увязывается следом за ним в качестве провожатого. По пути к цели бард начнёт петь и привлечёт внимание чудовища, которое нужно убить. После битвы Нарцисс предложит спеть ещё раз, в качестве вознаграждения за победу.

Местные Геральт и Лютик: в бета-версии WoW: Shadowlands нашли отсылку к играм The Witcher и сериалу «Ведьмак»

Тем временем местный Геральт будет всячески демонстрировать безразличие и немногословность. В The Witcher 3: Wild Hunt, кстати, тоже есть отсылка к World of Warcraft: если в дополнении «Кровь и вино» пойти на кладбище Боклера, то можно найти могилу человека, который пришёл из Азерота и пал в одном из рейдов.

Местные Геральт и Лютик: в бета-версии WoW: Shadowlands нашли отсылку к играм The Witcher и сериалу «Ведьмак»

World of Warcraft: Shadowlands выйдет в четвёртом квартале 2020 года, точная дата релиза пока неизвестна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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