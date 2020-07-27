Кори Барлог посмеялся над слухами о скором анонсе продолжения God of War

Кори Барлог посмеялся над слухами о скором анонсе продолжения God of War

Режиссёр God of War образца 2018 года Кори Барлог (Cory Barlog) у себя в микроблоге прокомментировал недавние слухи о возможном продолжении культовой серии слешеров Santa Monica Studio.

На днях пользователь YouTube под псевдонимом Moore’s Law is Dead со ссылкой на собственные источники заявил, будто сиквел God of War (2018) поступит в продажу для PlayStation 5 уже осенью следующего года.

По словам Moore’s Law is Dead, Sony Interactive Entertainment намеренно тянет с анонсом, чтобы сохранить «вау-фактор». Сама презентация игры якобы состоится «менее чем через месяц».

Moore’s Law is Dead также утверждает, что новая God of War предложит «сногсшибательную графику на грани фотореализма», которая покажет силу консоли Sony следующего поколения.

Добытую Moore’s Law is Dead информацию ретранслировало сразу несколько игровых сайтов, что не прошло мимо Барлога: разработчик опубликовал GIF-изображение, высмеивающее эти новости.

Looking at some of the news over the last 24 hours. pic.twitter.com/OXykofOyQt

— Cory Barlog ? (@corybarlog) July 25, 2020

Напрямую объект своих насмешек Барлог не указал (говорилось лишь о «новостях за последние 24 часа»). В связи с этим режиссёр попытался отшутиться, что на самом деле имел в виду Bugsnax — новую игру студии Young Horses (Octodad).

God of War вышла в апреле 2018 года исключительно на PlayStation 4. С момента релиза продажи эксклюзива превысили 10 млн копий, а Santa Monica Studio уже якобы принялась за продолжение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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