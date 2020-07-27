Производитель чипсов раскрыл дату выхода Call of Duty: Black Ops Cold War

Производитель чипсов раскрыл дату выхода Call of Duty: Black Ops Cold War

Несколько месяцев назад многие инсайдеры рассказали, что следующая Call of Duty выйдет с подзаголовком Black Ops Cold War. С тех пор в Сети появлялось всё больше подтверждений данной утечки. А теперь ещё и Doritos раскрыла название игры и возможную дату релиза.

Инсайдер TheGamingRevolution опубликовал фотографии рекламных материалов Doritos, которые получил от анонимного источника. На них указано название игры (Call of Duty: Black Ops Cold War), а также специальное предложение для геймеров. Если вы купите достаточно чипсов, то сможете выиграть удвоение опыта на целый год.

Производитель чипсов раскрыл дату выхода Call of Duty: Black Ops Cold War

Акция начнётся 5 октября 2020 года и закончится 31 января 2021-го, поэтому велик шанс, что Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет в октябре. Возможно, игра будет анонсирована на предстоящей презентации PlayStation, которая по слухам пройдёт 6 августа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase StartopiaВидео: управление космической станцией и куча инопланетян в новом трейлере Spacebase Startopia
Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрииРуководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии
Видео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/сВидео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/с
Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of SeasonsОбъявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons
Desperados III получила бесплатное дополнение с новыми материаламиDesperados III получила бесплатное дополнение с новыми материалами
Блок рекламы


Похожие новости
Люблю запах напалма поутру: в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone читеров ждёт волна бановЛюблю запах напалма поутру: в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone читеров ждёт волна банов
Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of SeasonsОбъявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons
Microsoft: производительность Xbox Series X в трассировке лучей эквивалентна 25 ТфлопсMicrosoft: производительность Xbox Series X в трассировке лучей эквивалентна 25 Тфлопс
NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series XNPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X
12 Тфлопс, SSD, трассировка лучей: Microsoft раскрыла некоторые особенности консоли Xbox Series X12 Тфлопс, SSD, трассировка лучей: Microsoft раскрыла некоторые особенности консоли Xbox Series X
Слухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнееСлухи: Xbox Series X получит более мощный GPU, но PlayStation 5 будет производительнее
VR-гарнитура Valve Index распродана в преддверии выхода Half-Life: AlyxVR-гарнитура Valve Index распродана в преддверии выхода Half-Life: Alyx
Продажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и ShieldПродажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и Shield
Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за играCall of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра
По производительности PlayStation 5 будет сопоставима с мощными игровыми ПКПо производительности PlayStation 5 будет сопоставима с мощными игровыми ПК
Последние новости
Подгружаем последние новости