Производитель чипсов раскрыл дату выхода Call of Duty: Black Ops Cold War

Несколько месяцев назад многие инсайдеры рассказали, что следующая Call of Duty выйдет с подзаголовком Black Ops Cold War. С тех пор в Сети появлялось всё больше подтверждений данной утечки. А теперь ещё и Doritos раскрыла название игры и возможную дату релиза.

Инсайдер TheGamingRevolution опубликовал фотографии рекламных материалов Doritos, которые получил от анонимного источника. На них указано название игры (Call of Duty: Black Ops Cold War), а также специальное предложение для геймеров. Если вы купите достаточно чипсов, то сможете выиграть удвоение опыта на целый год.

Акция начнётся 5 октября 2020 года и закончится 31 января 2021-го, поэтому велик шанс, что Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет в октябре. Возможно, игра будет анонсирована на предстоящей презентации PlayStation, которая по слухам пройдёт 6 августа.



