Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности

Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности

Компания Capcom ранее объявила о том, что Resident Evil Village выйдет в 2021 году на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Разработчик обещал поделиться некоторыми подробностями в августе. По словам инсайдера Dusk Golem, Capcom покажет новый трейлер игры «помимо всего прочего».

Впрочем, это точно не должно удивлять. В августе, по слухам, состоится презентация PlayStation, на которой и будет показан трейлер Resident Evil Village. Интересно будет посмотреть, какую информацию раскроет об игре Capcom, учитывая, что Dusk Golem ранее уже рассказал о большом упоре восьмой части на исследование.

Ранее Dusk Golem рассказал, что Resident Evil Village представляет собой эдакое сочетание Resident Evil 4 и Dark Souls. Основное действие игры будет происходить в деревне, но в какой-то момент вы сможете исследовать различные области мира хоррора. В некоторые секции будет тяжело попасть на ранних этапах, но если вы достаточно умелые, то вам это удастся. Если нет, то придётся сперва найти подходящую экипировку. Также прохождение Resident Evil Village будет дольше Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3, но короче Resident Evil 4 и Resident Evil 6.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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