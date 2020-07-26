Релиз новой Battletoads состоится совсем скоро, заявил сотрудник студии Rare

В сети появилась новая информация о создании следующей Battletoads. На какой стадии находится проект, пока неясно, но видеоредактор студии заявил о скором релизе проекта. Он опубликовал информацию в твиттере , но позже удалил его.

Созданием игры занимаются Rare и Dlala Studios. Зрители восторженно приняли анонс продолжения Battletoads после презентации на E3 2018. Авторы обещали графику в 4K и бои с использованием трансформации тел боевых жаб. После этого разработчики стали достаточно молчаливы и не раскрывали никаких деталей.

О проекте вспомнили после окончания Xbox Games Showcase. На презентации не было никакой информации об этой игре, хотя разработчики являются частью Xbox Game Studios (студия Rare). Один из пользователей предположил, что проект могли отменить, но глава Dlala Studios пообещал поделиться новыми подробностями в ближайшее время. Кроме этого, видеоредактор Rare пообещал скорый релиз аркады и заявил, что занимается монтажом ролика прямо во время того, пока печатает твит.

Информация от сотрудника Rare совпала с недавним получением возрастного рейтинга игры в Бразилии . Согласно документам, она предназначена для игроков старше 14 лет.

Battletoads — это серия игр в жанре Beat’em Up, созданная студией Rare для NES. Всего вышло пять проектов для различных платформ с 1991 по 1994 год, включая кроссовер с Double Dragon. В 2015 году студия Rare также выпустила переиздание оригинальной игры на Xbox One. Она вошла в набор Rare Replay.



