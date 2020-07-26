Карточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch в августе с поддержкой кроссплея

Компания Versus Evil и студия Abrakam объявили о том, что карточная игра Faeria выйдет на Xbox One и Nintendo Switch 13 августа. Проект поступил в продажу на ПК в марте 2017 года. Faeria представляет собой соревновательную цифровую ККИ с более сотней часов одиночного контента, совместными заданиями и головоломками.

Согласно заявлению разработчиков, в игре будет кроссплей между пользователями ПК, Xbox One и Nintendo Switch. Вам предстоит опробовать себя в широком наборе испытаний, за прохождение которых полагается награда, а также путешествовать по Оверскаю и побеждать коварных боссов.

«Загляните в ?Пандору?, уникальный турнирный режим Faeria, где ваши навыки построения колоды подвергаются испытанию. Выберите игру против ИИ или испытайте свою колоду максимальному испытанию в PvP. Зарабатывайте награды в зависимости от того, как хорошо вы играете. Это идеальный способ увеличить свою коллекцию или просто повеселиться!» — говорится в заявлении Versus Evil.

Примечательно, что Abrakam против микроплатежей и вместо этого продаёт крупные дополнения с картами. Они точно пригодятся, если вы решите поучаствовать в регулярных официальных турнирах Faeria.



