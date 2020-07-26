Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons

Объявлена дата выхода сказочного приключенческого экшена Ary and the Secret of Seasons

Компания Modus Games и студии eXiin и Fishing Cactus объявили о том, что приключенческий экшен Ary and the Secret of Seasons выйдет 1 сентября 2020 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Игра была анонсирована на gamescom 2018.

Действие Ary and the Secret of Seasons разворачивается в волшебном мире Вальди. Девушка по имени Ариель (или просто Ари), став Хранителем зимы, получила возможность управлять временами года. По мере развития сюжета героиня научится контролировать свои способности и использовать их для победы над врагами, преодоления препятствий и решения головоломок.

Сама история берёт своё начало очень давно. Когда-то миру Вальди угрожал злой маг. После великой борьбы он был побеждён легендарным воином и заключён в тюрьму Склеп навечно. Чтобы удостовериться в том, что так оно и будет, четыре мудреца поклялись следить и охранять Склеп. Так появились Хранители сезонов, о которых стали ходить легенды и истории. После того, как таинственная сила нарушает сезоны Вальди, Ари решает помочь Хранителям сезонов и отправляется на поиски источника хаоса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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