Теперь в жанре шутер: анонсировано продолжение шпионской пошаговой стратегии Phantom Doctrine

Компания PlayWay и студия CreativeForge Games анонсировали тактический шутер Phantom Doctrine 2: The Cabal — продолжение вышедшей в августе 2018 года пошаговой стратегии Phantom Doctrine. Phantom Doctrine 2: The Cabal представляет альтернативную версию событий в 1986 году.

По сюжету игры авария на Чернобыльской АЭС — это лишь начало серии террористических актов, за которые ответственно таинственное агентство Кабала. Так ли это, предстоит выяснить главному герою.

В игре вам придётся шпионить за людьми, проникать на закрытую территорию, выдавать себя за другого человека и убивать своих противников, прятать трупы, планировать миссии и набирать новых агентов. Каждое задание потребует тактического планирования и умелого управления вашей командой. Система тактической паузы поможет вам выполнять миссии самым оптимальным образом. Как и в любой шпионской истории, вам также предстоит выяснить, кто ваш союзник, а кто враг.

По заявлению разработчиков, прохождение сюжетной кампании займёт свыше 15 часов. А вот когда выйдет Phantom Doctrine 2: The Cabal, они не сообщили. Игра будет выпущена для ПК.



