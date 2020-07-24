Подробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки Чифа

Подробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки Чифа

На вчерашней трансляции студия 343 Industries впервые представила игровой процесс Halo Infinite. События новой части разворачиваются на больших локациях, но мир не является полностью открытым. Об этом и других подробностях шутера, в том числе суточном цикле и новом снаряжении, рассказал глава студии Крис Ли (Chris Lee) в интервью IGN.

Предыдущие части Halo выделяются свободным геймплеем, имеют структурированное сюжетное повествование и полагаются на линейные уровни. В Halo Infinite у игроков будет возможность исследовать мир-кольцо гораздо шире. Тем не менее, по словам Криса Ли, это не помешает рассказать линейную историю Мастера Чифа.

В Halo Infinite будут доступны огромные секции кольца. Вы дойдёте до места вчерашней презентации через несколько часов после начала кампании. У вас будет возможность исследовать эту область, а также другие места искусственного мира. Кроме того, на карте будет множество точек интереса, которые можно будет изучить в самом начале игры. Однако не стоит бояться их пропустить, потому что всегда будет возможность вернуться назад, исследовать карту и обнаружить ещё больше целей. Другие аспекты обширного мира включают в себя присутствие животных и суточный цикл дня и ночи. Зверьков гладить нельзя, но можно подстрелить.

Подробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки Чифа

Что касается снаряжения Мастера Чифа, то вы сможете найти различные приспособления по мере исследования кольца. Герой также сможет модернизировать предметы экипировки. В демонстрации игрового процесса были показаны крюк и щит — всё это представляет собой что-то вроде переосмысления того, что было в Halo 3. Игра предложит и новое оружие, включая ружьё с барабанным магазином, автоматическую винтовку, импульсный карабин и многое другое. Арсенал Мастера Чифа, как и в предыдущих частях Halo, может постоянно меняться на протяжении всего прохождения.

Подробности Halo Infinite: не совсем открытый мир, традиционная структура сюжета и примочки Чифа

Halo Infinite выйдет этой осенью на ПК, Xbox One и Xbox Series X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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