В трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли зашифрованный отрывок из поэмы Шевченко «Катерина»

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В дебютном трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли зашифрованные отрывки из поэмы Тараса Шевченко "Катерина".

Первый официальный ролик студия GSC Game World представила на трансляции Xbox Game Showcase. У него не попали игровые кадры, а только атмосферные локации Зоны, потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок и намеков.

Так, в конце ролика в кадре показана колба под названием "Желтый-11", на которой написано мелким шрифтом отрывок из поэмы "Катерина":

"Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила."

Отрывок расположен в нижней части колбы. Чтобы прочитать его, надо перевернуть и отразить изображение.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 - новая часть легендарной серии, которую любят миллионы игроков по всему миру. Свобода выбора, передовая графика, один из крупнейших открытых миров с неповторимой атмосферой чрезвычайно опасной миссии - все это ждет игроков в амбициозном проекте GSC Game World. Отправляйтесь в зону - запретную территорию вокруг Чернобыльской АЭС, наполненную радиацией, опасными мутантами и смертоносными аномалиями. Станьте сталкером в погоне за сокровищами и тайнами. Найдите свой путь в этом мире - или потеряйтесь в нем навсегда", - говорится в описании трейлера.

Напомним, в 2017 году известная платформа цифровой дистрибуции игр Steam расширила список поддерживаемых валют и добавила в него украинскую гривну.