Desperados III получила бесплатное дополнение с новыми материалами

Если кому-то тактический боевик в реальном времени Desperados III показался недостаточно сложным, студия Mimimi Games готова предложить новые испытания в рамках бесплатного обновления с набором испытаний Барона — Baron's Challenge Mission Pack #1. Все они показаны в новом тематическом ролике.

Во Флэгстоне, усадьбе Хиггинса, Орлиной Реке и в доме ДеВитта игроков ждёт по одному особому испытанию:

Исчезновение: некий торговец змеиным маслом промышляет на городской площади Флэгстона — нужно, чтобы он исчез;

некий торговец змеиным маслом промышляет на городской площади Флэгстона — нужно, чтобы он исчез; Безымянное Вуду: Изабель нужно сорвать свадьбу мэра Хиггинса с помощью активного применения дротиков для контроля разума;

Изабель нужно сорвать свадьбу мэра Хиггинса с помощью активного применения дротиков для контроля разума; Общественный транспорт: два трупа должны быть доставлены на железнодорожный вокзал Орлиной Реки — охранники не будут стрелять сразу, но если они заметят труп...

два трупа должны быть доставлены на железнодорожный вокзал Орлиной Реки — охранники не будут стрелять сразу, но если они заметят труп... Охота на птиц: Док сидит на крыше дома ДеВитта с большим количеством патронов и списком из пяти целей.

Также разработчики добавили в Desperados III управление при помощи отслеживания взгляда Tobii Eye Tracking, исправили ряд ошибок и внесли новые варианты настроек. Например, в дополнение к обычному появился оконный режим без рамок, который позволяет переключаться на другие задачи, не сворачивая игру. Улучшена поддержка сверхшироких разрешений и Renderscale для владельцев экранов 4K.

Напомним: Desperados III это тактический вестерн, выступающий предысторией классической Desperados: Wanted Dead or Alive. Джон Купер объединится со сбежавшей невестой Кейт, Доком Маккоем, великаном Гектором и Изабель — загадочной ведьмой из Нового Орлеана.

Desperados III доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. С демоверсией можно ознакомиться в службе GOG.



