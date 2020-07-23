«У нашего мира есть ритм»: новый красочный трейлер Everwild от создателей Sea of Thieves

«У нашего мира есть ритм»: новый красочный трейлер Everwild от создателей Sea of Thieves

В рамках онлайн-шоу Xbox Games Showcase студия Rare представила новый трейлер приключенческого экшена Everwild. Видео показывает красочный мир игры, персонажей и разнообразных животных, в том числе гигантских существ.

Начинается ролик с того, что персонажи идут по равнине к горе. Закадровый голос в этом момент вещает: «Наш мир имеет ритм. Однако далеко не все способны его ощутить». Следующие кадры показывают привал у костра и путешествие героев по скалистой местности. Дальнейшие моменты трейлера посвящены взаимодействию между людьми и гигантскими животными. Первые отдают приказы, а вторые их выполняют, например, ломают деревья хвостом.

Ещё в трейлере показывается, как персонажи смотрят на раскалывающееся небо и проводят ритуал по спасению оленёнка. Из их рук исходит дым, а герои активно двигаются вокруг страдающего животного. Спустя несколько мгновений оно оживает, а потом на том же месте появляется светящийся образ некоего существа.

«У нашего мира есть ритм»: новый красочный трейлер Everwild от создателей Sea of Thieves

Everwild выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X, дата релиза пока неизвестна. Недавно руководитель Rare Крейг Дункан (Craig Duncan) заявил, что команда до сих пор обсуждает, какие идеи стоит воплощать в игре. Судя по этому сообщению, проект ещё далёк от запуска.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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